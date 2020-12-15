كورونا عالمياً.. 73 مليون إصابة وأكثر من مليون و620 ألف وفاة

المواطن - متابعة

كشفت أحدث الإحصائيات اليوم الثلاثاء، وصول ضحايا كورونا في العالم لأكثر من مليون و620 ألف وفاة ونحو 73 مليون إصابة

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و 620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليوناً، منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

– الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5 مليون إصابة

– البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة

– الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة

– المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة

– إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة

– بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

– فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

– إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

– إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

– روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة

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