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كورونا يتفشى في مزرعة لحيوانات المنك بكندا

كورونا يتفشى في مزرعة لحيوانات المنك بكندا

2020/12/08
الساعة 12:53 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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كورونا يتفشى في مزرعة لحيوانات المنك بكندا
المواطن - متابعة

أعلن مسؤولو الصحة في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا عن تفشي فيروس كورونا في مزرعة لحيوانات المنك، بعد أن ثبتت إصابة 8 أشخاص بالفيروس.

وأكدت هيئة Fraser الصحية التي تشرف على المنطقة أن موظفي المزرعة والحيوانات فيها يخضعون للاختبار وعند الاقتضاء، يتم عزل الموظفين وإجراء عملية تتبع للمخالطين.

وذكرت أنه بموجب القوانين الحالية التي تحكم صحة الحيوان، صدرت أوامر للمزرعة بتقييد نقل الحيوانات والمنتجات والبضائع من المزرعة.

وقالت وزارة الزراعة في المقاطعة: إن تفشي الفيروس يقتصر على مزرعة واحدة فقط في وادي فريزر، وأنه يتم إرسال بعض الحيوانات إلى منشأة اختبار وطنية مخصصة لأمراض الحيوانات الأجنبية في وينيبيغ.


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