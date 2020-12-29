لقاح هجين من مصلي سبوتنيك V وأسترازينيكا يحمي من كورونا عامين

المواطن - متابعة

أكد مدير مركز غاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، أن مجموعة موحدة من لقاح “سبوتنيك V” ومصل شركة “أسترازينيكا” ستضمن مناعة من كورونا لمدة عامين.

وقال غينتسبورغ، في حديث لقناة “روسيا 24″، تم بثه يوم أمس الاثنين: “ستتشكل خلايا الذاكرة بطريقة أفضل بكثير عند استخدام مثل هذا اللقاح الهجين المصمم من مكونين”.

وأضاف مدير مركز غاماليا أنه “من الواضح أن هذا اللقاح سيحمي الشخص الذي تناوله مدة عامين على الأقل وليس 3 أو 4 أشهر فقط”.

كما اعتبر غينتسبورغ أن استخدام مجموعة من اللقاحين سيعطي إمكانية لرفع قوة المناعة التي ستتشكل نتيجة التطعيم بهذا المصل الهجين.

وأوضح أنه من المخطط لإجراء اختبارات سريرية محدودة لهذا اللقاح الجديد في بعض دول آسيا وإفريقيا بعد أعياد رأس السنة.

وبدأت روسيا يوم 10 ديسمبر الحالي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ويعتبر “سبوتنيك V” أول لقاح مسجل رسميًّا في العالم ضد هذا المرض الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 1.7 مليون شخص حول العالم.

وسبق أن وقع مركز غاماليا والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شركة “إر-فارم” الروسية اتفاقًا من شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية للتعاون في مجال تطوير اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19”.

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