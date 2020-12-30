مانشستر يونايتد يستعيد بريقه

المواطن - مروة نبيل

يسير مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير بشكل مميز في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، الأمر الذي أثار تفاؤل الجماهير التي تُمني النفس بالتتويج بالبطولات مرة أخرى.

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

ولعب مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون على ملعب “أولد ترافورد”، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح الشياطين الحمر في تحقيق فوز قاتل عند الدقيقة 93 عن طريق ماركوس راشفورد.

وبعد مباراة وولفرهامتبون، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطتين فقط عن ليفربول متصدر الترتيب.

ونجح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح في تسجيل 31 هدفًا ليكون ثاني أقوى فريقًا هجوميًا خلف ليفربول، فيما اهتزت شباكه 23 مرة.

سولشاير سعيد بانتفاضة الفريق في 2020

على الجانب الآخر، أعرب سولشاير عن سعادته بالفوز، وقال: “هذه نقطة عملنا عليها في وقت مبكر من الموسم، وعلينا أنه علينا تحقيق المزيد من النقاط في أوقات متأخرة من المباريات، الآن أشعر بأن اللاعبين أصحبوا أقوياء ذهنيًا وبدنيًا للقيام بذلك”.

وتابع مدرب مانشستر يونايتد قائلًا: “السبب وراء عدم ظهورنا بأفضل شكل ممكن هو مواجهتنا لفريق جيد، ربما عانوا من الإرهاق بصورة أكبر منا بالقرب من النهاية، وربما ساعدنا أيضًا حصولنا يوم إضافي للتعافي عنهم”.

وعلق سولشاير على عام 2020 خلال تصريحاته التي نقلها موقع “بي بي سي”: “كانت سنة إيجابية من حيث النتائج، هذه المجموعة قادرة ذهنيًا وبدنيًا على الارتقاء لأعلى جدول الترتيب، تمتعنا بالحظ في الانتصار، ولكن هذا ما يحدث عندما تضع الفرق تحت الضغط”.

شارك الخبر