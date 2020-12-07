مطالبات بـ إيقاف حمدالله

المواطن - محمد سمعه

طالبت فئات عريضة من الجماهير الرياضية السعودية إيقاف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر وذلك بعد أن رفض الصعود لـ منصة استلام الميداليات بعد نهاية مباراة نهائي كأس الملك ضد نادي الهلال يوم 28 نوفمبر الماضي.

ولم يصعد اللاعب المغربي الذي كان قائدًا لـ النصر، في نهائي كأس الملك، وصعد بدلًا منه الحارس وليد عبدالله ليتسلم ميداليات المركز الثاني مع صفوان السويكت رئيس النصر والبرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، وفقًا لـ بروتوكول الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ودشن الجمهور الرياضي وسماً بعنوان ” إيقاف حمدالله مطلب وطني” وذلك بعد أن رفض الصعود لتسلم ميداليات المركز الثاني رغم أن اللوائح تنص على حتمية صعوده كونه كان قائدًا لـ النصر في مباراة نهائي كأس الملك.

إيقاف لمدة 60 يومًا وغرامة مالية في انتظار حمدالله

وحول تصرف لاعب النصر، قال القانوني صالح المقبل إن ما قام به اللاعب المغربي يستوجب معاقبته من وزارة الرياضة واتحاد القدم السعودي وفقًا للمادة 69 من لائحة الانضباط إما بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال أو الحرمان من الجوائز المادية أو العينية وفقًا لـ تصريحاته لـ الزميلة “الجزيرة”.

وأضاف المقبل أن وزارة الرياضة يُمكنها تغليظ العقوبة على حمدالله، بسبب رفضه تسلم الميداليات من راعي البطولة بإيقافه لمدة 60 يومًا من تاريخ بداية الموسم الرياضي الجديد.

النصر يخسر والهلال بطلًا للمرة التاسعة

وكان النصر خسر من الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث تُوج الهلال بلقبه التاسع في بطولة كأس الملك. جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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