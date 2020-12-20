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ميلان في ورطة قبل مواجهة لاتسيو
بعد تأكد غياب فرانك كيسي

ميلان في ورطة قبل مواجهة لاتسيو

2020/12/20
الساعة 7:52 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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ميلان في ورطة قبل مواجهة لاتسيو فرانك كيسي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 فرانك كيسي يغيب ضد لاتسيو
2 ساسولو ضد ميلان

أصبح مدرب ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي في ورطة قبل مواجهة لاتسيو المقبلة، بعد تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإيفواري فرانك كيسي.

فرانك كيسي يغيب ضد لاتسيو

وحصل النجم الإيفواري فرانك كيسي على البطاقة الصفراء خلال مباراة ساسولو ضد ميلان التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتأكد غيابه أمام لاتسيو؛ لتراكم البطاقات.

ومن المقرر أن يلعب الروسونيري ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو على ملعب “سان سيرو”، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي الممتاز.

نجم ميلان فرانك كيسي
فرانك كيسي

ساسولو ضد ميلان

ولعب ساسولو ضد ميلان على ملعب “مابي” ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وانتهت المباراة بفوز الروسونيري بهدفين مقابل هدف، سجلهما؛ رافائيل لياو وأليكسيس ساليمايكيرس، وأحرز دومينيكو بيراردي هدف أصحاب الأرض الوحيد.

وبعد مباراة اليوم، عزز الروسونيري موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو عند النقطة 23 في المركز السادس.

ساسولو ضد ميلان
جانب من المباراة

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