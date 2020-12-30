نادٍ سعودي يُنافس يوفنتوس وآرسنال على ضم دييغو كوستا

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية إيطالية: إن ناديًّا سعوديًّا يُنافس يوفنتوس الإيطالي وآرسنال الإنجليزي على ضم اللاعب الإسباني دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق.

الأندية المتنافسة على ضم دييغو كوستا:

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس سيتنافس مع آرسنال وفريق سعودي وفريق آخر من البرازيل لضم كوستا صاحب الـ32 عامًا، الذي فسخ عقده مع الروخي بلانكوس؛ وذلك بسبب تخفيض العبء المالي لوصول مبلغ عقده السابق مع نادي العاصمة الإسبانية.

وكان كوستا نجح في الفوز بـ9 بطولات مختلفة مع ناديي تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد أبرزها الدوري المحلي في الناديين والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

كوستا يرحل عن أتلتيكو مدريد لأسباب شخصية:

وفي وقت سابق، أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أمس الثلاثاء، عن فسخ عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، دييغو كوستا، قبل انتهاء العقد بـ6 أشهر.

وقال النادي في بيان رسمي: “توصل النادي ودييغو لاتفاق بشأن إنهاء العقد الممتد حتى 30 يونيو 2021، بناءً على طلب اللاعب لأسباب شخصية”.

وتابع بيان النادي: “وقع دييغو كوستا الثلاثاء على فسخ العقد.. نشكر كوستا على تفانيه خلال هذه السنوات، ونتمنى له التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته الاحترافية”.

شارك الخبر