هل يرحل بريجوفيتش عن الاتحاد ؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش اقترب من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.

بريجوفيتش يستمر مع الاتحاد

وجددت إدارة نادي الاتحاد الثقة في بريجوفيتش ولا تعتزم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قررت استمراره بدلًا من التعاقد مع مهاجم جديد.

وقال مصدر خاص داخل الاتحاد لـ”كووورة”: “مع بداية الدوري لم يظهر بريجوفيتش بالمستوى المأمول منه، وكان هناك توجه للتخلي عنه خلال الانتقالات القادمة، وتعويضه بمهاجم أجنبي آخر”.

وتابع: “لكن هذه الفكرة بدأت تتلاشى بسبب تحسن مستوى بريجوفيتش، والمدرب كاريلو يثق بإمكانيات اللاعب.. صرفت إدارة النادي النظر عن فكرة التعاقد مع مهاجم جديد في الانتقالات القادمة”.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع المهاجم الصربي في يناير عام 2019 قادمًا من باوك اليوناني، وتم رفع اسمه من قائمة العميد بداية عام 2020، قبل أن يُقرر عودته إلى صفوفه مجددًا مع بداية موسم 2020/ 2021.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 14 نقطة، ليحتل في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في 3 مباريات، والتعادل 5 مرات، والخسارة في لقاء واحد.

شارك الخبر