هل ينضم إدواردو إلى النصر؟

المواطن - مروة نبيل

تأمل إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت في ضم البرازيلي كارلوس إدواردو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يفاوض إدواردو

وفتحت إدارة النصر باب المفاوضات مع إدواردو بشكل رسمي، وأكد مصدر مقرب من النجم البرازيلي لـ”الرياض”، أن العالمي يسعى لضم اللاعب، أملًا في مساعدة الفريق على تحسين نتائجه.

وكان إدواردو قد انتقل إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد صاحب الـ31 عامًا من أبرز لاعبي الهلال، حيث قدم مستوى مميزًا منذ انضمامه إلى صفوفه موسم 2015/ 2016، وساهم في تسجيل أكثر من 90 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي للاعبين الأجانب بالتساوي مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي عادل رقمه مؤخرًا.

النصر يُعاني هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 6 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز في مباراة وتعادل في أخرى، ليحتل المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تهدئة غضب الجماهير، بعد الفوز على الرائد، أمس الأربعاء، ليخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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