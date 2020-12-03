3 لاعبين يغيبون عن الهلال ضد الرائد

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الرائد المقرر إقامتها، مساء يوم غد الاثنين، نظرًا لمعاناتهم من إصابات مختلفة.

الزعيم يفقد 3 لاعبين

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى غياب 3 لاعبين عن استعدادات الهلال لمواجهة الرائد، وهم؛ ثنائي حراس المرمى عبدالله المعيوف وحبيب الوطيان، وغوستافو كويلار، حيث واصلوا أداء برامجهم العلاجية والتأهيلية اليوم.

وجاء سبب غياب اللاعبين عن الهلال ضد الرائد بسبب الإصابة، حيث تواجد كويلار في العيادة الطبية بالنادي بالأمس، نظرًا لشعوره بآلام في عضلة الساق، ويُعاني المعيوف من تمزق في العضلة الخلفية، وأُصيب الوطيان بتمزق في العضلة الأمامية.

الهلال ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم الهلال ضد الرائد غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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