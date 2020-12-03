3 لاعبين يُطاردون عبدالرزاق حمد الله على هداف آسيا

المواطن - مروة نبيل

اقترب المغربي عبدالرزاق حمد الله من التتويج بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2020، رغم توديع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البطولة من نصف النهائي.

عبدالرزاق حمد الله يتصدر الهدافين

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن قائمة الهدافين، قائلًا: “يتربع حمد الله على صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف، حيث يتقدم بفارق هدفين أمام ثلاثة لاعبين يحتلون المركز الثاني، من بينهم اثنان من لاعبي أولسان هيونداي وهما بيورن مارس يونسن وجونيور نيغراو”.

وتابع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قائلًا: “كما يبرز في المنافسة لاعب ثالث من أولسان هيونداي وهو لاعب الوسط يوون بيت-غارات الذي سجل 4 أهداف”.

وأضاف: “وكان المغربي عبدالرزاق حمد الله يأمل في بلوغ النهائي مع النصر، ولكن ركلات الترجيح لم تبتسم له ولزملائه في الدور قبل النهائي، ورغم ذلك يتربع حاليًا على صدارة ترتيب الهدافين”.

وواصل حديثه قائلًا: “عبدالرزاق حمد الله سجل هدفين في شهر فبراير الماضي أمام السد والعين، قبل توقف المباريات نتيجة جائحة كوفيد-19، ثم عاد وسجل ثلاثة أهداف بمباراتين في مرمى سيباهان بدور المجموعات عند استئناف المنافسة”.

وأردف: “بعد ذلك سجل عبدالرزاق حمد الله هدف الفوز أمام التعاون السعودي في دور الـ16، وسجل هدفًا من ضربة جزاء في مباراة قبل النهائي أمام بيرسيبوليس، ويأمل في تحقيق إنجاز تاريخي، بحيث يصبح أول لاعب مغربي يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا“.

ترتيب الهدافين في دوري أبطال آسيا 2020

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره عن ترتيب الهدافين دوري أبطال آسيا 2020، مشيرًا إلى أنه لا يتم احتساب الأهداف في الأدوار التمهيدية، حيث يتصدر عبدالرزاق حمد الله القائمة بـ7 أهداف.

ونجح ثنائي أولسان هيواندي بيورن يونسن وجونيور نيغراو في تسجيل 5 أهداف، بالتاسوي مع نجم سيدني، ترينت بوهاغيار، وأحرز 4 أهداف كل من؛ آلان (بكين)، بغداد بونجاح (السد)، عيسى آل كثير (بيرسيبوليس)، ادو اونايو (يوكوهاما مارينوس)، يوون بيت-غارام (أولسان هيونداي).

ويُذكر أن المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا 2020 ستُقام، مساء يوم السبت المقبل الموافق 19 كانون ديسمبر، حيث يلتقي بيرسيبوليس الإيراني مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على استاد الجنوب في الدوحة.

شارك الخبر