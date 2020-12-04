4 شروط لإنهاء عقد المدرب في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

شهد الموسم الرياضي الحالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين استقرارًا فنيًّا في جميع الفرق، حيث غابت الإقالات عن المدربين بعد مرور 7 جولات.

شروط إنهاء عقد المدرب:

وكشف الإعلامي وليد الفراج، شروط إنهاء عقد المدرب، وجاءت كالتالي: “أن يكون القرار من مجلس إدارة النادي، وأن يتحمل المجلس كافة الالتزامات المالية حيال هذا القرار”.

وأضاف الفراج عبر برنامجه “الدوري مع وليد”، قائلًا: “وأن يتحمل مجلس الإدارة التوقيع مع المدير الفني الجديد، وأن يكون الإنهاء وفق العقد المبرم بين النادي والمدرب في بند إنهاء العقد وفسخه”.

الدوري السعودي للمحترفين:

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة، كالتالي، الهلال في الصدارة بـ19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب، ثم الأهلي برصيد 13 نقطة، يليه الاتحاد بـ13 نقطة.

وتملك 6 فرق 10 نقاط في دوري المحترفين، وهم؛ الفيصلي، التعاون، الفتح، الرائد، أبها والقادسية، ثم الباطن في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، وبفارق نقطة عن العين صاحب المركز الـ13.

ويقع الوحدة في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الـ15، بالتساوي مع ضمك متذيل الترتيب.

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