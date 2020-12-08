8 عناصر غذائية يحتاجها الجسم لدعم المناعة ومحاربة العدوى

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

النوم وممارسة الرياضة وتقليل التوتر أمر حيوي لتعزيز جهاز المناعة وكذلك أيضًا النظام الغذائي الذي يجب أن يتضمن مكملات غذائية طبيعية لذلك إليك 10 عناصر غذائية أساسية يجب تناولها يوميًا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

عناصر غذائية ضرورية لدعم المناعة

1- السيلينيوم

مهم جدًا لصحة المناعة، ووجد أن نقصه يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، والأطعمة التي تحتوي عليه هي: المكسرات البرازيلية المحار والبيض والفاصوليا واللحوم، والكمية الموصى بتناولها للبالغين هي 55 ميكروغرامًا.

2- البلسان الأسود

يحتوي التوت الأسود على الأنثوسيانين، وهي مادة كيميائية لها خصائص مضادة للفيروسات، ولوحظ أن تناولها يقلل من مدة نزلات البرد أو الأنفلونزا بنحو يومين إلى أربعة أيام.

3- فيتامين د

ربطت العديد من الدراسات مؤخرًا المستويات المنخفضة من هذا الفيتامين بزيادة الإصابة بفيروس كورونا، ويحتاج الجسم أيضًا إلى فيتامين د من أجل صنع بروتينات مضادة للميكروبات تسمى كاثليسيدينز وديفينسينس والتي تساعدنا على مكافحة العدوى.

ويعاني نحو مليار شخص على مستوى العالم من نقصه، وينصح الأطباء بتناول فيتامين K2 حتى يساعد الجسم على امتصاص فيتامين د.

4- الملح

يُطلب من معظم الناس التقليل من تناول الملح لكنه ليس سمًا بل هو معدن أساسي، لكن يجب الحرص على تناول كمية متوازنة منه، حيث ثبت أن نقصه يؤدي إلى ضعف صحة التمثيل الغذائي مع مشاكل مثل مقاومة الأنسولين التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وثبت أن نقص الملح يؤدي إلى تدهور أداء النوم ويمكن أن يؤدي إلى الإرهاق وهو عكس ما يطلبه جهاز المناعة في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الكلوريد في الملح لتكوين شيء يسمى توراين كلورامين في الجسم، مما يساعد في مكافحة الالتهاب أثناء العدوى الفيروسية، كما أن الملح الصخري يحتوي على اليود وهو معدن أساسي ومهم لصحة الغدة الدرقية وصحة المناعة.

5- الزنك

يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من نقص في الزنك، وهو يوجد في الأطعمة مثل المحار واللحوم وسرطان البحر وجراد البحر والبقوليات والمكسرات والبذور.

يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى إصابتك بمجموعة متنوعة من مسببات الأمراض، بما في ذلك الفيروسات؛ لأنه يساعد في دعم جهاز المناعة.

6- النحاس

النحاس هو معدن أساسي لوظيفة المناعة لأنه يسمح للجسم بالحركة وامتصاص الحديد الذي يساعد بدوره على تزويد الجسم بالأكسجين، كما أن النحاس يقوي الكولاجين والإيلاستين المهمان لصحة الرئة، ويساعد في تكوين أنزيمات تعالج الالتهابات.

وأظهرت بعض الدراسات السريرية أن تناول مكمل النحاس بجرعة 3 مجم إلى 6 مجم يوميًا قد يدعم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الصحية.

7- فيتامين سي

يُعرف بأنه مكمل أساسي ضروري، ذلك لأن الجسم لا ينتجه، بل يمتصه من الأغذية الأخرى، وهو يتوافر في الفلفل والفراولة والفواكه الحمضية.

8- مركب الجلوتاثيون

من المحتمل أنك لم تسمع به من قبل لكن الأبحاث تظهر أنه من ضمن مفاتيح دعم وتعزيز المناعة، ولا يمكنك الحصول عليه من النظام الغذائي لكنه متوفر كمكملات.

وهو يُعد أحد مضادات الأكسدة الطبيعية ويستخدمه الجسم للمساعدة في مكافحة الالتهاب.

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