أبرز أرقام الوحدة والفتح في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الوحدة والفتح بشكل جيد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، ما يزيد من صعوبة مباراتهما اليوم.

الوحدة والفتح في الجولة الـ12

ويلعب الوحدة ضد الفتح عند الساعة 6:35 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويدخل الفريقان مباراة الغد بهدف خطف الثلاث نقاط والحفاظ على سلسلة انتصاراتهما الأخيرة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

أبرز أرقام الفريقين في دوري محمد بن سلمان

ونجح الوحدة في تسجيل 16 هدفًا حتى الآن، واستقبلت شباكه 15 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة، وقام بـ51 تسديدة، و2767 تمريرة، وبلغت دقة التمرير 78%، وارتكب 152 خطأ، وحصل على 26 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

على الجانب الآخر، أحرز الفتح 20 هدفًا واستقبل مثلهم، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة، وقام بـ56 تسديدة، و2815 تمريرة، بدقة وصلت إلى 76%، وارتكب 219 خطأ، وحصل على 24 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

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