أفضل 8 أطعمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أبرزها الفول

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

ارتفاع ضغط الدم هو من أكثر عوامل الخطر شيوعًا للإصابة بأمراض القلب، ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم منه، ومع ذلك فيمكن الوقاية منه ببعض الخطوات البسيطة.

وفي حين تستخدم الأدوية بشكل شائع لخفض مستويات ضغط الدم إلا أن بعض التغييرات في نمط الحياة بما في ذلك التعديلات الغذائية وتناول أطعمة معينة يمكن أن تساعد في ضبط مستويات ضغط الدم إلى المستوى المثالي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ومنها ما يلي:

أفضل 8 أطعمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

1- الفواكه الحمضية

قد يكون للفواكه الحمضية، بما في ذلك الجريب فروت والبرتقال والليمون، تأثيرات قوية في خفض ضغط الدم، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق الحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم.

2- السلمون والأسماك الدهنية الأخرى

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لدهون أوميغا 3، والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب، ومنها تقلل مستويات ضغط الدم، وفد ربطت الأبحاث بالفعل بين تناول كميات أكبر من الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 وخفض مستويات ضغط الدم.

3- بذور اليقطين

قد تكون بذور اليقطين صغيرة، لكنها تتضمن الكثير من العناصر الغذائية، وهي مصدر مركّز للعناصر الغذائية المهمة للتحكم في ضغط الدم، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والأرجينين الضروري لاسترخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

4- الفول والعدس

الفاصوليا والعدس تحتوي على عناصر تساعد على تنظيم ضغط الدم، مثل الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

5- التوت

ارتبط التوت بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية الرائعة، بما في ذلك قدرتها على تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، فهو غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين الذي يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الدم مما قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

6- الفستق

الفستق مغذٍ للغاية، وقد تم ربط استهلاكه بمستويات ضغط الدم الصحية، فهي تحتوي على نسبة عالية من عدد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

7- الجزر

يعتبر الجزر من الخضراوات الأساسية في الأنظمة الغذائية للعديد من الأشخاص، ويحتوي على العديد من العناصر التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، مما قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

ويمكن الاستمتاع بالجزر مطبوخًا أو نيئًا إلا أن تناوله نيئًا قد يكون أكثر فائدة في تقليل ارتفاع ضغط الدم، حيث وجدت دراسة شملت 2195 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40-59 أن تناول الجزر النيء مرتبط بشكل كبير بانخفاض مستويات ضغط الدم.

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