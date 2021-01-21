إصابة أجويرو بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

كورونا يضرب أجويرو

وغاب المهاجم الأرجنتيني عن آخر 4 مباريات خاضها مانشستر سيتي، بعدما أجبر على العزل الذاتي عقب تعامله مع شخص مصاب بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من أن نتيجته أتت سلبية حينها.

وقال أجويرو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بعد اتصال قريب، تواجدت في العزل الذاتي، وأتت آخر نتيجة اختبار قمت به إيجابية، لدي بعض الأعراض، وأتبع الآن إرشادات الأطباء للتعافي، اعتنوا بأنفسكم”.

وسيغيب سيرجيو أجويرو عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لـ10 أيام على الأقل، أي أنه لن يُشارك في مواجهتي وست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، وعن لقاء تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يُشارك أجويرو صاحب الـ32 عامًا سوى في 9 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الموسم الرياضي الحالي، بينهم 3 مواجهات فقط كأساسي، فيما تسببت الإصابات في غيابه عن معظم اللقاءات.

مانشستر سيتي هذا الموسم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة تشيلتنام، يوم السبت المقبل، في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يلعب مع وست بروميتش ألبيون، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة من 18 مباراة، فيما يتصدر مانشستر يونايتد الترتيب بـ40 نقطة من 19 مواجهة.

شارك الخبر