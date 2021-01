ابن مارتن لوثر كينغ: والدي كان سيشعر بخيبة أمل كبيرة من ترامب

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال مارتن لوثر كينغ جونيور الثالث، الابن الأكبر للزعيم الأمريكي مارتن لوثر كينغ جونيور إن والده كان ليصاب بخيبة أمل كبيرة من حال الأمة، وما وصلت إليه بسبب الرئيس دونالد ترامب.

Martin Luther King III: Martin Luther King Jr. "would be greatly disappointed in how we have chosen to conduct ourselves at this particular moment, but most particularly probably disappointed in the commander-in-chief." pic.twitter.com/aujfTV8uU9

— The Hill (@thehill) January 18, 2021