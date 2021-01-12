اتحاد الكرة يدعم أندية الأولى والثانية لتعيين محامين

المواطن - مروة نبيل

أعلن اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، مساء اليوم الثلاثاء، عن استمرار دعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية لتعيين محامين.

اتحاد الكرة يدعم الأندية

وأصدر اتحاد الكرة قرارًا باستمرار تخصيص الدعم المالي لتعيين محامين لأندية دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، لتقديم الاستشارات القانونية في قضاياها الخارجية للموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

وتم تخصيص 100 ألف ريال لأندية الدرجة الأولى، وكذلك الأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية، فيما تم تخصيص 50 ألف ريال لأندية الدرجة الثانية، بالإضافة للأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الثالثة.

دعم أندية الأولى والثانية في عام 2019

وكان اتحاد القدم قد أصدر قراره في سبتمبر 2019 بإعلان الدعم المالي لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، لتعيين مكاتب المحاماة المتخصصة بالقانون الرياضي، من أجل الحصول على خدماتها تجاه القضايا المقامة أمام الجهات القضائية الرياضية الدولية.

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