الحمدان: نحن في زمن الاحتراف ولديّ عروض

المواطن - مروة نبيل

أكد عبدالله الحمدان أنه يملك أكثر من عرض خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه سيحسم مستقبله سواء بالاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أو الرحيل قريبًا.

🎤 عبدالله الحمدان لاعب فريق #الشباب :

نحن في زمن الأحتراف، وأبحث عن مصلحتي.. لدّي عروض والأولوية لنادي #الشباب.. أحترم خالد البلطان و أن لم يعجبني كلامه.#الوحدة_الشباب pic.twitter.com/whist2XcDK — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 25, 2021

غياب التركيز سبب ثنائية الوحدة:

وعلق الحمدان على مباراة الوحدة ضد الشباب اليوم، قائلًا: “غاب عنا التركيز نهائيًّا، فقبلنا هدفين، وبعدها كانت الاستفاقة بهدف التقليص قبل نهاية الشوط الأول، وفي الثاني قلبنا النتيجة بثلاثية لنفوز 4/ 2”.

وتابع: “هذا الموسم بداية العودة عكس الماضي، ونطمح للمنافسة على لقب الدوري، وإعادة الشباب لمكانته، وما يهمني أن أفيد النادي بالصناعة أو التسجيل، وكل ذلك بتوفيق الله ثم مساعدة زملائي”.

الحمدان يتحدث عن مستقبله:

وعن احتفاله بعد تسجيله الهدف الرابع في شباك الوحدة بوضع يديه على أذنيه، علق الحمدان خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “هذه فرحتي المعتادة بعد التسجيل”.

وتحدث عن مستقبله قائلًا: “أشعر أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه، ونحن في زمن الاحتراف أولًا وأخيرًا، أبحث عن مصلحتي، ولدي عروض، لكني لم أحسم أمري بعد، والأولوية للشباب، خلال الأسبوع الجاري سأحدد موقفي بالبقاء أو الرحيل”.

وواصل عبدالله الحمدان تصريحاته قائلًا: “أحترم خالد البلطان رئيس الشباب، فهو شخص له اسم وتاريخ بالنادي، حتى لو كان كلامه لا يعجبني أنا كشخص”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “هذا أسلوبه بالمفاوضات، وله احترامه، وأعرف ما يفكر به، وهو يعلم جيدًا أننا في عصر الاحتراف واللاعب يبحث عن مصلحته”، ولكن كل ما تم تداوله عن انتقالي لناد بعينه في الفترة الشتوية غير صحيح”.

ودخل عبدالله الحمدان الفترة الحرة من عقده، والتي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الحصول على موافقة ناديه، ليستطيع الانتقال إلى أي فريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم، وأكدت تقارير اقترابه من الشباب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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