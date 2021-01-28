السوبر السعودي 2021 بدون أشواط إضافية

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب كأس السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج الاجتماع الفني لمباراة الهلال والنصر المرتقبة.

نتائج الاجتماع الفني لمباراة السوبر السعودي

ومن المقرر أن يتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح بعد التعادل في الأشواط الأصلية، حيث لن تكون هناك أشواط إضافية في كأس السوبر السعودي 2021.

ولفت حساب السوبر السعودي الرسمي أن الهلال سيرتدي الطقم الأزرق بالكامل، وستكون مقاعد بدلائه يسار المنصة، على أن يظهر النصر بالطقم الأصفر كاملًا، وستكون مقاعد البدلاء الخاصة به على يمين المنصة.

وستنطلق مباراة الهلال والنصر عند الساعة 8:15 مساء يوم السبت المقبل، وسيقتصر الصعود إلى المقصورة الرئيسية في الملعب على رئيس الفريق، والمدير الفني وقائد الفريق فقط.

إيطالي يقود مباراة الهلال والنصر

ومن المقرر أن تُقام الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في كأس السوبر السعودي والذي تم تغيير مسماه في نسخة عام 2021، بعد توقيع اتحاد الكرة لاتفاقية مع شركة مياه بيرين.

واستقرت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على حكم كأس بيرين للسوبر السعودي، حيث سيُدير اللقاء الحكم الإيطالي الدولي دانيلي أورستو الذي تولى إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

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