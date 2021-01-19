السومة يهز شباك أبها مرتين في 4 دقائق بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة، في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مرتين بعد مرور 14 دقيقة فقط على بداية المباراة.

د11’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@ALAHLI_FC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق عمر السومة #الأهلي_أبها pic.twitter.com/ClUAlR7LNN — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 19, 2021

السومة يُسجل ثنائية ضد أبها:

وبدأت مباراة الأهلي ضد أبها بشكل سريع، وسط ضغط قوي من الراقي، ولعب لوكاس ليما كرة لتصطدم بالمدافعين، ليسددها عمر السومة بقوة ويهز شباك الضيوف بالهدف الأول عند الدقيقة 11.

ومنح هدف المهاجم السوري دفعة معنوية للاعبين، وانطلق السومة بالكرة من منتصف الملعب لينفرد بمرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها؛ ويُسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 14.

د14’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@ALAHLI_FC⁩ يسجل الهدف الثاني عن طريق عمر السومة #الأهلي_أبها pic.twitter.com/DGdAKRmISU — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 19, 2021

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الأهلي ضد أبها الآن، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني، فيما يقع أبها في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

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