الفتح الأكثر ارتكابًا للأخطاء بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

عانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تذبذب الأداء خلال منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الفتح يتصدر القائمة

وعلى الرغم من بداية الفتح بقيادة يانييك فيريرا المميزة هذا الموسم، إلا أن أداء الفريق الأول لكرة القدم تراجع بشكل لافت بعد ذلك، كما أنه الأكثر ارتكابًا للأخطاء، حيث قام لاعبوه بـ280 خطأ خلال الـ15 جولة الماضية.

ويستعد النموذجي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفتح في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

أكثر الفرق ارتكابًا للأخطاء

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر الفرق ارتكابًا للأخطاء خلال منافسات الدور الأول من البطولة، وجاء الفتح في الصدارة، ثم نادي التعاون في المركز الثاني بـ244 خطأ.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، المركز الثالث في القائمة بـ244 خطأ أيضًا، يليه فريق الرائد بـ237 خطأ، فيما يتواجد نادي النصر في المركز الخامس، بعدما ارتكب لاعبوه 233 خطأ في الدور الأول.

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