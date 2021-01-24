الكشف عن حجم ثروة الاسطورة لاري كينج

المواطن - متابعة

أوضح موقع “انسايدر”، أن الاسطورة الأمريكي لاري كينج حظي بشهرة واسعة في مجال الإعلام لمدة 60 عامًا مذهلة، خاصة مع ظهوره لايف على الهواء لمدة 25 عامًا مثيرة للإعجاب ووفقًا لـ Celebrity Net Worth يعتبر هو أطول برنامج تلفزيوني قيد التشغيل على CNN حتى الآن.

بدأت الاسطورة لاري كينج مسيرته المهنية في ميامي بفلوريدا في الستينيات من القرن الماضي، حيث وصل دوره الإعلامي الأكثر شهرة على قناة CNN عبر برنامجه الحواري. لكن كينج قام أيضًا بعمل صوتي في بعض الأفلام المعروفة جدًا ، بما في ذلك Bee Movie و Shrek ، وظهر في عدد كبير من البرامج التلفزيونية والأفلام ، من The Stepford Wives إلى The Practice.

حياة مهنية طويلة

بالنظر إلى حياة الاسطورة لاري كينج المهنية الطويلة ، فلن يكون من المستغرب معرفة أن لاري الذي تزوج عدة مرات لديه قدر كبير من المال ولكن من المحتمل أن يصدمنا مقدار قيمته.

ونجح الاسطورة لاري كينج في شراء منزل ضخم يتناسب مع حساب مصرفي مثير للإعجاب فمسيرة كينج لم تقتصر على التليفزيون فقط حيث عمل على كتابة عمود في صحيفة USA Today لمدة 20 عامًا.

تركه لـ CNN

وعلى الرغم من تنحيه عن عمله الرئيسي في CNN ، كما أخبر Closer Weekly عن الاستمرار في البحث عن مشاريع في الثمانينيات من عمره – لا يزال يستضيف برنامجًا حواريًا سياسيًا أسبوعيًا ، Politicking ، على شبكته الخاصة ، Ora ، حيث قال في أحد الحوارات له:”أحب العمل ولا أعرف ماذا أفعل إذا تقاعدت “. وأضاف كينج: “لقد كنت أشعر بالفضول طوال حياتي ، لذلك أخذت هذا الأمر وكسبته لقمة العيش”.

أكسبه شغفه منزلًا بملايين الدولارات في بيفرلي هيلز ، اشتراه هو وشون زوجته ذات الـ 22 عامًا، في عام 2007 مقابل أكثر من 11 مليون دولار قبل أن يعلنا عزمهما الانفصال، ووفقًا لموقع Celebrity Net Worth تبلغ ثروة الراحل 150 مليون دولار.

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