الكشف عن حكام الجولة الـ15 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث يُقام 5 مباريات اليوم.

مباريات الجولة الـ15

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة هجر والفيحاء ويلعب بعد ذلك الدرعية مع الطائي، ويُلاقي عرعر فريق الساحل، ويلعب نجران ضد العدالة، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد نظيره البكيرية.

وتُستكمل الجولة الـ15 من دوري الدرجة الأولى منافساتها، يوم غد الأربعاء، بـ5 مواجهات، حيث يلعب الثقبة مع الجبلين، الكوكب ضد الشعلة، الجيل أمام النجوم، الحزم يُلاقي جدة، ويحل النهضة ضيفًا على الخليج.

دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة هجر والفيحاء في دوري الدرجة الأولى، ممدوح آل شهدان، ويُعاونه حزام العمري وعبدالرحمن الأسمري، ومحمد الهويش حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الدرعية والطائي، تركي الخضير، ويُساعده بليغ آل رمضان وحسن العاقول، والحكم الرابع خالد صلوي.

ومن المُقرر أن يُدير عبدالله العويدان مباراة عرعر والساحل، ويُعاونه محمد الونيان ورائد الرميثي، والحكم الرابع عبدالله زربان، فيما يقود أحمد البركاتي، لقاء نجران والعدالة، ويُساعده سامي الحركان وماجد الحربي، وسلطان العكيري حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم رائد الزهراني مباراة أُحد والبكيرية، ويُساعده حسين البراهيم وحسن آل سلام، ومحمد السماعيل حكمًا رابعًا، ويُدير محمد الدقاش مواجهة الثقبة والجبلين، ويُعاونه سامي العرفج وحسام الحبيب، والحكم الرابع حيدر الشريد.

وعُين مشعل الشهري حكمًا لمباراة الجيل والنجوم، ويُساعده حامد الأحمري وسعيد آل مهدي، وحسن الحبيب حكمًا رابعًا، ويُدير محمد القرني لقاء الكوكب والشعلة، ويُعاونه محمد المطرودي ومحمد عسيري، وعبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا.

وسيكون محمد البريدي حكمًا لمباراة الحزم وجدة ويُساعده عبدالله آل مداد وأحمد الودعاني، وسيكون إبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا، ويقود فريح الجلعود مواجهة الخليج والنهضة، ويُعاونه ناصر الفايدي وميثم علي الدليم، وميثم جاسم الدليم حكمًا رابعًا.

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