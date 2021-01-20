المحياني مشيدًا بـ4 لاعبين في الأهلي: أعادوا الروح للكيان

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، موسى المحياني بعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بعد تسحن الأداء والفوز على أبها بالأمس.

المحياني يُشيد برباعي الراقي

وقال موسى المحياني: “محمد آل فتيل، علي الأسمري، يزيد البكر، ومحمد الربيعي رباعي قدم مستوى ممتازًا في الفترة الأخيرة وكان لهم دور كبير في النتائج الإيجابية التي أعادت الروح والحياة للكيان”.

وتابع مدير الكرة السابق في الراقي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الإشادة والدعم مهم لاستمرار ذلك وتطوره إن شاء الله.. الله يوفقهم وزملاءهم ويوفق الأهلي في قادم يحتاج للجميع”.

الأهلي يتجاوز أبها بثلاثية

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على أبها بثلاثية دون رد، سجلها؛ عمر السومة “هدفين”، وعبدالرحمن غريب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض حارس مرمى الراقي، محمد الربيعي لإصابة، ولم يستطع استكمال مباراة الأهلي ضد أبها ليُغادر الملعب مصابًا عند الدقيقة 73، ويُشارك ياسر المسيليم بدلًا منه، ليصبح المدرب فلادان ميلويفيتش في ورطة، نظرًا لإيقاف محمد العويس.

ورفع الراقي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 20 نقطة في المركز الثامن.

شارك الخبر