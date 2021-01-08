“المواطن” توثق فوز دو فيلييه بالمرحلة الخامسة من رالي داكار‬

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

انتهت مساء اليوم الخميس المرحلة الخامسة من رالي داكار العالمي في القيصومة بعد أن انطلقت صباح اليوم من الرياض وخاض خلالها المتسابقون مرحلة طويلة في مسار بلغ طوله 622 كم، وبمرحلة خاصة تبلغ 456 كم.

وحقق الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه، المركز الأول في المرحلة الخامسة من رالي دكار السعودية 2021، بعد اجتيازه مسافة 456 كلم من الرياض إلى القيصومة، في زمن قدره 5:09:25 ساعات.

ويتواصل رالي داكار السعودية 2021 غدًا بمرحلته السادسة، التي تبدأ من القيصومة وتنتهي في حائل، بمسافة تبلغ 618 كيلومترًا، منها 448 كيلومترًا مرحلة خاصة، على أن تكون نقطة النهاية في هذه المرحلة “حائل” وهي مقر ليوم الراحة في هذا الرالي.

شارك الخبر