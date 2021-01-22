النصر يُجهز عبدالفتاح عسيري لمواجهة الهلال في السوبر

المواطن - مروة نبيل

يأمل الجهاز الفني في نادي النصر بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات بتجهيز عبدالفتاح عسيري سريعًا، من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

تجهيز عبدالفتاح عسيري

وطلب هورفات من الجهاز الطبي في نادي النصر سرعة تجهيز عبدالفتاح عسيري، حيث يرغب في تواجده مع الفريق أمام الهلال في كأس السوبر السعودي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ويُعاني عسيري من تمزق في الساق، حيث تعرض لنفس الإصابة 3 مرات، الأولى أمام بيرسبوليس الإيراني، 3 أكتوبر، قبل أن تتجدد بعد أسبوع ضد الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، وأُصيب مجددًا أمام الباطن الشهر الماضي.

وبدأ عبدالفتاح عسيري، أمس الخميس، تدريباته التأهيلية على ملعب “مرسول بارك”، برفقة الجهاز الفني، وذلك أملًا في تجهيزه بشكل سريع وتأهيله بدنيًا.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الهلال في كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت الموافق 30 من شهر يناير الجاري، وستُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الهلال والنصر هذا الموسم

واستعاد الهلال نغمة الانتصارات مؤخرًا، وتجاوز عقبة التعاون بثنائية دون رد، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الشباب والأهلي.

وواصل العالمي سلسلة انتصاراته خلال الفترة الأخيرة، وفاز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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