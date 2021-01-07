برونو هنريكي ينعش مران الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يُشارك البرازيلي برونو هنريكي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية المقامة الآن، استعدادًا لمواجهة ضمك المقبلة.

برونو هنريكي يُشارك في المران

وعاد برونو هنريكي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد فترة من الغياب، لعدم تواجده في السعودية، وظهر بشكل مميز في المران اليوم، لتتأكد جاهزيته لمباراة الاتحاد ضد ضمك.

ويسعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتجهيز برونو هنريكي بدنيًا وفنيًا بشكل جيد، من أجل الدفع به في المباريات، خاصة أنه من العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق الأول.

وغاب هنريكي عن الاتحاد مؤخرًا، بعدما وصل إلى البحرين، قادمًا من البرازيل، وتعذر قدومه إلى السعودية بعد إيقاف رحلات الطيران لمدة أسبوع، قبل أن يمتد لأسبوع آخر، لينخرط في تدريبات الحد للحفاظ على حالته البدنية والفنية.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في الفوز على الباطن في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والتعادل 6 مرات، وخسارة لقاء واحد.

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