بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا

المواطن - متابعة

سجلت بريطانيا 1610 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ بدء انتشار الفيروس.

أكثر من 90 ألف ضحية:

وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى تجاوز إجمالي ضحايا المرض في البلاد إلى أكثر من 90 ألف شخص، فيما كشفت عن تسجيل 33355 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان وزير نشر اللقاحات في بريطانيا، نديم الزهاوي، قال أمس الاثنين: إن المملكة المتحدة تقوم بتلقيح 140 شخصًا في الدقيقة ضد كوفيد-19 في المتوسط.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن الوضع في ما يتعلق بفيروس كورونا سيكون مختلفًا للغاية بحلول الربيع مع تسريع بريطانيا برنامج التطعيم لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من المرض.

ربيع منتظر:

وأضاف: “الأمور ستكون مختلفة جدًّا بحلول الربيع. هذا لا يعني أننا لن نتعايش مع عواقب وصول جائحة الفيروس التاجي لفترة من الوقت في المستقبل”.

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