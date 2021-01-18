بماذا ردت جماهير الهلال على وسم ” وداعًا رازفان ” ؟

المواطن - محمد سمعه

ردت فئات عريضة من جماهير الهلال على وسم ” وداعًا رازفان” الذي تصدر موقع “تويتر” صباح اليوم الاثنين في المملكة بعد الأنباء التي وردت عن أن إدارة أزرق العاصمة تُفكر في إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بسبب تراجع نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

وكان الزعيم تعادل في 4 جولات متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كانت مباراة الأهلي في الجولة الـ13 شهدت تعادلاً سلبيًا بين الفريقين.

الهلال فقد 8 نقاط من أصل 12

ويمر الزعيم بفترة من تراجع النتائج حيث فقد 8 نقاط من أصل 12 في آخر 4 جولات.

وقالت الجماهير الهلالية إنه لا يجب التفريط في رازفان لوشيسكو بسبب تراجع النتائج مضيفة أنه حقق الثلاثية مع الفريق وما يحدث فقط هو رسالة عتاب كمحبين له وللفريق.

وأكدت الجماهير الزرقاء على أن من يطالب برحيل رازفان ليس عاشقًا للأزرق لكنه يسير مع الموجة.

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل قال عبر حسابه في “تويتر” أن مدربًا سبق له تدريب الأزرق دخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الكروي الأول في أزرق العاصمة في حال تمت إقالة رازفان لوشيسكو.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي التعاون بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما حققه لوشيسكو مع الأزرق

يذكر أن لوشيسكو كان قاد الأزرق للفوز بلقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا بالفترة الأخيرة.

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