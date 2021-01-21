تحصين مليوني خليجي ضد كورونا .. ونصيحة استشاري

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف مجلس الصحة الخليجي أنه تم حتى الآن تحصين مليوني خليجي ضد فيروس كورونا، مبينًا أن دول الخليج تشهد يوميًا إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وهي خطوة تجسد الوعي المجتمعي للحصول على التطعيم لتعزيز الجهود المبذولة لمحاصرة فيروس كورونا.

لا تعارض بين لقاحين

ولفت مجلس الصحة الخليجي، إلى أنه ليس هناك تعارض بين أخذ لقاحي الأنفلونزا الموسمية وكورونا على أن يكون فارق المدة بينهما ١٤ يومًا، كما نصح المجلس المتعاف من كورونا بأخذ اللقاح بعد الشفاء لضمان مناعة أطول.

السعودية تتصدر التعافي

ونوه مجلس الصحة الخليجي أن السعودية تتصدر نسب الشفاء من كورونا في دول المجلس بنسبة 97.7%، قطر: 97.5%، البحرين: 96.6، الإمارات: 89.3%، عُمان: 94.2%، الكويت: 95.7%.

نصائح وقائية مهمة

وفي السياق نصح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد الحبشي، أفراد المجتمع بالحرص على أخذ جرعتي لقاح كورونا لضمان الحماية والمناعة.

وأضاف الحبشي لـ”المواطن“، أن التطعيمات المخصصة لفيروس كورونا ستسهم بإذن الله في تطويق انتشار الفيروس المسبب ومحاصرته من الانتشار، بالإضافة إلى إنهاء وضع الجائحة من كوكب الأرض بفضل الله، داعيًا جميع أفراد المجتمع بالاستمرار في ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي وتعقيم اليدين.

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