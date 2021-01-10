ترتيب الدوري الإسباني يظهر معاناة الريال وبرشلونة

المواطن - مروة نبيل

لم يظهر ريال مدريد وبرشلونة بالمستوى المتوقع هذا الموسم، ليتركا صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم لفريق أتلتيكو مدريد الذي تألق خلال الجولات الماضية.

ريال مدريد وبرشلونة يتراجعان في ترتيب الدوري الإسباني:

وأهدر ريال مدريد وبرشلونة أكثر من فرصة للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وكان آخرها تعادل المرينغي سلبيًّا أمام أوساسونا، مساء أمس السبت، ليُهدر فرصة الانفراد بالصدارة بشكل مؤقت.

وخاض ريال مدريد 18 مباراة في الليغا حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 3 مرات، وسجل 30 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 15 مرة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولعب برشلونة 18 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز 10 مرات، وخسر في 4 مواجهات وتعادل مثلهم، ونجح لاعبيه في تسجيل 37 هدفًا، واستقبل 17 هدفًا، ما يدل على معاناته دفاعيًّا، إلا أنه تقدم إلى المركز الثالث بعد فوزه على غرناطة برباعية.

أتلتيكو مدريد يتألق:

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بشكل مميز حتى الآن، خاصة أنه خاض 3 مباريات أقل من الريال وبرشلونة، وفي حالة الفوز بينهم ليوسع الفارق بينه وبينهما إلى 10 و14 نقطة.

وينفرد أتلتيكو مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 38 نقطة من 15 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وتعادل مرتين وهُزم في لقاء واحد، وسجل 29 هدفًا، واهتزت شباكه 6 مرات فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا.

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