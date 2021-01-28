تشيلسي يُحقق انطلاقة مخيبة مع توخيل

المواطن - مروة نبيل

سقط تشيلسي بقيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخيل في فخ التعادل السلبي ضد وولفرهامبتون في أول مباراة يخوضها الفريق اللندني بعد إقالة فرانك لامبارد.

تشيلسي ضد وولفرهامبتون

ولعب تشيلسي ضد وولفرهامبتون، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلا أن توخيل لم ينجح في ترك أي بصمة مع البلوز، ليُخيم التعادل السلبي على المباراة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد وولفرهامبتون إلى 23 نقطة، ليتواجد في المركز الـ13.

وتم الاتفاق مع توخيل، يوم الاثنين الماضي، على تدريب البلوز رسميًا، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق النتيجة المطلوبة أو ترك بصمة سريعًا، وجاء أداء الفريق مخيبًا لآمال الجماهير معه، خاصة خلال أحداث الشوط الأول.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أداء متواضعًا، حيث اعتمد توخيل على التمريرات الكثيرة، خوفًا من تشكيل خطورة على مرماه، كما غابت الفاعلية الهجومية عن لاعبيه، ولكن لا يجب اللوم على المدرب الألماني، الذي تولى المسؤولية قبل المباراة.

توخيل يُشيد بأداء البلوز

وفي السياق ذاته، أعرب توخيل عن رضاه على مستوى اللاعبين في مباراة وولفرهامبتون، حيث أكد أنه استمتع باللقاء وجودة البلوز، مشيرًا إلى أن الفريق كان منظمًا للغاية، ونجح في استعادة كرات عديدة، وتحسن أداءه في الشوط الثاني، ولكن غاب عن التسجيل.

ولفت المدرب الألماني إلى أنه لم يتوقع أن يظهر الفريق بهذا المستوى بعد تدريب واحد مع الفريق وعقد اجتماعين، مضيفًا: “هذا يمنحني شعورًا جيدًا للمستقبل”.

ورفض توخيل الحديث عن توقعاته بمستقبل تشيلسي فيما تبقى من الموسم الحالي، وأكد أنه يجب أن يتعامل في الوقت الحالي بواقعية، مشيرًا إلى أنه يريد حيوية استثنائية، أملًا في خطف الفوز كل 3 أيام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

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