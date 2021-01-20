تشيلسي يُعاني وتأزم موقف لامبارد

المواطن - مروة نبيل

خذل تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد آمال جماهيره، بعد تراجع نتائجه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي.

البلوز يسقط بثنائية ضد ليستر سيتي

ولعب ليستر سيتي ضد تشيلسي، مساء أمس الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسقط البلوز بثنائية دون رد سجلها؛ ويلفريد نديدي وجيمس ماديسون.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي لديه لقاء مؤجل، فيما تجمد رصيد البلوز عند 29 نقطة في المركز الثامن.

تشيلسي يُعاني مع لامبارد

وزادت هزيمة تشيلسي ضد ليستر سيتي من الضغط على لامبارد، الذي كلف إدارة ناديه أموالًا ضخمة، ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بالمستوى المتوقع حتى الآن، ليُلاحقه خطر الإقالة خلال الفترة المقبلة.

واعترف لامبارد أن البلوز لم يُقدم الأداء المنتظر ضد ليستر سيتي، الذي ظهر بشكل مميز، وقال: “خسرنا أمام الفريق الأفضل، كانوا أشرس منا وركضوا أكثر منا وكانوا متألقين، ونحن ظهرنا وكأننا فريق بعيد عن مستواه”.

وتُعرف إدارة تشيلسي بعدم الصبر على المدربين، الأمر الذي أثار الحيرة حول مستقبل لامبارد، ليعلق على هذه التساؤلات قائلًا: “الضغط ازداد حولي منذ فترة التوقعات عالية في هذا النادي، عندما نؤدي بهذه الطريقة فمن الطبيعي أن يبدأ الناس في إثارة تساؤلات”.

وتابع نجم البلوز السابق قائلًا: “لا يمكنني السيطرة على ذلك. سئلت من قبل وأنا أتفهم ذلك، إنه فريق قيد التطور لكن لا يمكنكم أن تستخرجوا مني رد فعل”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “قبلت هذه الوظيفة وأنا أدرك أنني سأمر ببعض الأوقات الصعبة، علينا القتال فقط.. كل شيء كان ورديًا في منتصف ديسمبر الماضي، والآن ليس ورديًا تمامًا، أنا جيد في التعامل مع الضغط”.

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