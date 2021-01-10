تفاصيل اجتماع لجنة الاحتراف مع الأندية

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع مديري الاحتراف بالأندية.

لجنة الاحتراف تجتمع بالأندية

وكان اجتماع لجنة الاحتراف اليوم مع مدراء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية، وذلك وفقًا لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأدار الاجتماع المرئي، المدير التنفيذي للجنة عبدالعزيز العوجان؛ وذلك بحضور رئيس اللجنة جابر الجهني؛ من أجل توضيح وتسهيل إجراءات تسجيل اللاعبين في فترة التسجيل الثانية “الشتوية” لمنافسات الموسم الرياضي 2020/ 2021.

وأوضحت لجنة الاحتراف خلال الاجتماع كافة ملاحظات طلبات التسجيل التي واجهتها من الأندية خلال فترة التسجيل الأولى “الصيفية”، وبينت جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في سرعة معالجة طلبات التسجيل.

موعد فترة الانتقالات الشتوية

وتغيرت موعد فترة الانتقالات الشتوية في السعودية الموسم الرياضي الحالي، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث اضطر اتحاد الكرة أن تنطلق يوم 11 يناير على أن تنتهي 7 فبراير المقبل، وذلك على عكس المعتاد، حيث كانت تنطلق بداية يناير وتنتهي بنهاية الشهر.

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