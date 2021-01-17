توتنهام يتجاوز عقبة شيفيلد بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة شيفيلد يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، التي أُقيمت على ملعب “برامول”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السبيرز لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

شيفيلد يونايتد ضد توتنهام:

وبدأت مباراة شيفيلد يونايتد ضد توتنهام بشكل سريع، حيث نجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الخامسة عن طريق سيرج أورييه من رأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من متقنة من سون.

وأضاع السبيرز فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة، حيث تلقى سون تمريرة مميزة من كين، وسدد كرة ساقطة ولكنها اصطدمت بالقائم، وظهر شيفيلد يونايتد للمرة الأولى هجوميًّا عند الدقيقة 29 بتسديدة أرضية، إلا أن لوريس أمسكها.

ونجح هاري كين في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 40 من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة شيفيلد يونايتد ضد توتنهام بتقدم السبيرز بهدفين دون رد.

شيفيلد يُقلص الفارق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق كين تسديدة قوية في الدقيقة 50، ولكن حولها رامسدالي إلى ركنية، قبل أن يطلق تسديدة أخرى عند الدقيقة 55، ولكنها مرت فوق العارضة، وسدد لوندسترام تسديدة مقوسة، ولكنها مرت بجوار قائم السبيرز.

وتمكن شيفيلد يونايتد من تقليص الفارق عند الدقيقة 59، بعدما لعب فليك كرة عرضية حولها ماكجولدريك برأسية رائعة، ونجح توتنهام في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 62 عن طريق تانجي ندومبلي.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وأجرى المدربان تبدلات أملًا في تعزيز الجانب الهجومي، ولكن لم ينجح اللاعبون في هز الشباك، لتنتهي المباراة بتحقيق السبيرز لفوز بنتيجة 3/ 1.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام رصيده إلى 33 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 5 نقاط، ليتذيل الترتيب.

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