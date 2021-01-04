جامعة جدة تطلق المخيم الربيعي التدريبي 2021

المواطن - واس

أطلقت جامعة جدة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس ، مخيمها الربيعي التدريبي 2021 ، وَفْق نظام التدريب عن بعد ، ضمن برنامج جامعة بلا أسوار .

ويأتي البرنامج الذي يستمر على مدى أسبوعين ، بمتابعة معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان وفي إطار المساهمة المجتمعية الفاعلة للجامعة واهتمامها بتعزيز الصلة بين الجامعة والمجتمع ونقل المعرفة والمهارة والخبرة لجميع أفراد المجتمع في فترة ما بعد جائحة كورونا .

وأفاد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أشرف محمد باداود ، أن هذه البرامج التدريبية تشتمل على 8 دورات بواقع 39 ساعة تدريبية يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مختلف التخصصات ، وتُعنى البرامج في مضمونها بالأسرة والمجتمع ، داعياً الراغبين للالتحاق بهذه البرامج إلى التسجيل من خلال الرابط : https://rb.gy/wz5sro .

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