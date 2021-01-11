جمل فنية ومناورة في مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة الأهلي.

الهلال يواصل تدريباته:

وركز لوشيسكو في المران على الجانب الفني، وقسم الفريق الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة جملًا فنية وتكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

على الجانب الآخر، لم يُشارك سلمان الفرج في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث أدى مرانًا لياقيًّا وبدنيًّا في صالة الإعداد البدني، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على “تويتر”.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

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