حقن البلازما من متعافي فيروس كورونا قد تساعد في تقليل الوفيات

المواطن – ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن حقن البلازما في فترة النقاهة يمكن أن تساعد في تقليل عدد وفيات فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، درس الباحثون الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين تلقوا بلازما الدم من مرضى فيروس كورونا المتعافين.

فائدة البلازما لمحاربة فيروس كورونا

عند إعطاء البلازما في وقت مبكر ، كان المرضى الذين تلقوا بلازما غنية بالأجسام المضادة أقل عرضة للوفاة بمقدار الربع مقارنة بأولئك الذين تلقوا بلازما بتركيزات منخفضة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا، ويمكن للناس التبرع بالبلازما أكثر من مرة، لكن عليهم الانتظار عدة أسابيع بعد التبرع.

وبالنسبة للدراسة، تم تقسيم المرضى الذين شملهم البحث 3082 إلى مجموعات: أولئك الذين تلقوا البلازما مع مستويات عالية من الأجسام المضادة لفيروس كورونا ، والبلازما ذات المستويات المتوسطة وأولئك الذين لديهم مستويات منخفضة.

أولئك الذين تلقوا مستويات عالية كان لديهم أقل خطر للوفاة مع 22.3 في المائة فقط من الموت بعد 30 يومًا، وبالمقارنة ، توفي 27.4٪ من المجموعة المتوسطة وكذلك 29.6٪ في المجموعة المنخفضة، وهذا يعني أن المرضى الذين تلقوا البلازما الغنية بالأجسام المضادة أقل عرضة للوفاؤ بنسبة 25 في المائة من المرضى في المجموعة منخفضة المستوى.

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