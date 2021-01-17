دراسة: الوالدان يواجهان أزمة النوم المتقطع بعد ولادة الطفل الأول

المواطن – ترجمة : عمر رأفت

كشفت دراسة أن مواعيد نوم الوالدين في كثير من الأحيان قد لا تعود كما كانت من قبل لمدة تصل إلى ست سنوات بعد ولادة الطفل الأول.

أزمة النوم المتقطع للوالدين

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقوم أمهات الأطفال حديثي الولادة بمعظم أعمال الأبوة والأمومة ويقضون الكثير من الليالي مع الطفل، لكن من لديهم طفل واحد فقط من المرجح أن يحصلوا على نوم أفضل من الأمهات ممن لديهم أكثر من طفل.

غالبًا ما يرجع اضطراب نوم الوالدين إلى مواعيد نوم الأطفال، وتم دراسة أنماط نوم ما مجموعه 111 من الآباء والأمهات بعد الولادة.

ونشر البحث الذي أجرته جامعة ماكجيل الكندية أن الأمهات اللائي لديهن أطفال يحصلن على قسط كافٍ من النوم أكثر من نظرائهن ممن لديهن أكثر من طفل.

وقال الباحثون إن هذا قد يكون بسبب عدم اضطرارهن أيضًا إلى رعاية الأطفال الأكبر سنًا، ويميل الآباء إلى إيجاد حلول للنوم بسبب ذهابهم للعمل، ويلقون بالمسؤولية شبه كاملة على الأمهات في نهاية الأمر. من فيروس كورونا.

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