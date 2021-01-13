دوري محمد بن سلمان.. الفيصلي الأكثر حصولًا على البطاقات الصفراء

المواطن - مروة نبيل

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي هو الأكثر حصولًا على البطاقات الصفراء خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الفيصلي الأكثر حصولًا على البطاقات:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر الفرق حصولًا على البطاقات الصفراء بعد مرور 12 جولة، حيث يتصدرها الفيصلي بعدما نال لاعبيه 34 إنذارًا حتى الآن.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 32 بطاقة صفراء، ثم التعاون بعدما حصل لاعبيه على 29 إنذارًا، بالتساوي مع الوحدة، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح برصيد 26 بطاقة، متساويًا مع القادسية.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، ثم الاتحاد برصيد 21 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع كل من؛ أبها، الاتفاق والقادسية، ثم النصر برصيد 14 نقطة، ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن العين، فيما يتذيل ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط.

شارك الخبر