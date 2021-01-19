دوري محمد بن سلمان.. انتفاضة الاتحاد والأهلي والاتفاق وتعثر الشباب

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 5 مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهدت استعادة الاتحاد والأهلي والاتفاق لنغمة الانتصارات، فيما تعثر الشباب والقادسية بتعادل إيجابي ضد الفيصلي والفتح.

تعادلان في دوري محمد بن سلمان:

ولعب القادسية ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق خليفة الدوسري، وتعادل تي فريدي في الوقت القاتل.

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الشباب ضد الفيصلي التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ونجح أحمد أشرف في تسجيل هدف مبكر عند الدقيقة السابعة، وأحرز فابيو مارتينيز التعادل عند الدقيقة 34.

انتفاضة الاتحاد والأهلي والاتفاق:

ونجح الاتفاق في قلب الطاولة على الرائد، وفاز بنتيجة 3/ 2 في المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تقدم الفريق الريداوي بثنائية جلال الداودي وعبدالله المقرن، وسجل ثلاثية فارس الدهناء دي سوزا وهدفين للنجم هزاع الهزاع.

وتجاوز الاتحاد عقبة خسارته في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على العين بهدفين مقابل هدف على إستاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية، وأحرز هدفي العميد هارون كمارا ورومارينيو، وهز جيترسون شباكه.

وفي ختام مباريات اليوم، انتفض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على أبها بثلاثية دون رد، سجلها؛ عمر السومة “هدفين”، وعبدالرحمن غريب.

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