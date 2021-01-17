دوري محمد بن سلمان.. كيش الأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء

المواطن - مروة نبيل

شهد الموسم الرياضي الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية بين اللاعبين لزيادة عدد أهدافهم عن طريق تسديد ركلات الجزاء.

الأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء خلال الـ13 جولة الماضية، ويتصدرها نجم فريق الاتفاق، فيليب كيش برصيد 6 ركلات.

ونجح نجم نادي القادسية، حسن العمري في تسجيل 4 ركلات جزاء، بالتساوي مع مهاجم فريق ضمك، إيميليو زيلايا، فيما تمكن 4 لاعبين من إحراز 3 ركلات، وهم؛ سفير تايدر “العين”، سفيان بن دبكة “الفتح”، جوليو تافاريس “الفيصلي” وديميتري بيتراتوس “الوحدة”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الأهلي بـ23 نقطة، يليه التعاون برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد.

ويحتل أبها المركز السادس برصيد 20 نقطة، متساويًا مع الوحدة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع القادسية، ثم النصر والفتح بـ17 نقطة لكل منهما، ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

ويقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الرائد، ثم العين بـ10 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.

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