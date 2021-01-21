سرور يُعلق على اعتذار خيمي عن تغريدة حساب الوحدة الساخرة

المواطن - مروة نبيل

علق نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور على اعتذار رئيس نادي الوحدة السابق، حاتم خيمي عن التغريدة الساخرة التي أطلقها حساب ناديه الرسمي على “تويتر”، قبل مواجهته ضد العالمي.

سرور يُعلق على اعتذار خيمي

وأكد حاتم خيمي رفضه التام للتغريدة الساخرة، وقال خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “نحترم كل الأندية كما يحترموننا، وتغريدة حساب نادي الوحدة قبل مواجهة النصر لا تمثل شريحة كبيرة من الوحداويين”.

وقال سرور عبر “تويتر”: “الذهب لا يتغير وهذا ما عليه أسطورة الوحدة حاتم خيمي.. اعتذر حاتم عن نفسه وعن جميع عشاق ومسؤولي الكيان الوحداوي عن التغريدة التي خرجت عن المألوف وروح التنافس والتي لا تمثل إلا من كتبها وصاغ أحرفها علماً باننا كنصراويين نقدر ونحترم رجال الوحدة وجماهيرها وجميعهم محل تقدير واحترام”.

تغريدة حساب الوحدة تُغضب النصراويين

وكان حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قد كتب قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره النصر: “وجهة أخرى نحو المركز العاشر”، في إشارة إلى العالمي الذي كان يُعاني من تراجع النتائج، الأمر الذي أغضب النصراويين.

وواصل النصر سلسلة انتصاراته خلال الفترة الأخيرة، وفاز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع فرسان مكة صاحب المركز الثامن.

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