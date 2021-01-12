سلمان الفرج وهيون سو يُنعشان تدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك سلمان الفرج والكوري الجنوبي جانغ هيون سو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، اليوم الاثنين.

سلمان الفرج وهيون سو يُشاركان

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الثنائي سلمان الفرج وهيون سو شاركا في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية، لتتأكد جاهزيتهما للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة.

وكان سلمان الفرج قد غاب عن مران الهلال، أمس الاثنين، واكتفى بأداء تدريبات لياقية وبدنية في الصالة البدنية، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه بالرحيل والانضمام إلى النصر بعد دخوله الفترة الحرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، غاب جانغ هيون سو عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة، ما أدى إلى تراجع أداء الزعيم الدفاعي في المباريات الماضية.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

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