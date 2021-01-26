شاهد.. إعلان المدينة الحالمة نيوم في أشهر ميادين لندن

المواطن - الرياض

نجاحات تتوالى للمملكة العربية السعودية في شتى المجالات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وباتت المشروعات والتنمية والنهضة التي تشهدها السعودية حديث العالم أجمع.

أصبحت إعلانات المشاريع السعودية سياحياً واقتصادياً تتصدر شاشات أشهر الساحات العالمية..

اليوم التقطت هذا المشهد من ساحة البيكاديللي في لندن ويظهر إعلان للمدينة الحالمة #نيوم. pic.twitter.com/Hk8JGrDTQw — م. طارق القويفل (@tariq_sa) January 26, 2021

وتكاد أشهر الميادين والساحات على مستوى العالم أجمع لا تخلو من الإعلان عن المشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ومنها مشروع نيوم على سبيل المثال.

إعلان نيوم وسط لندن

وقال المهندس طارق القويفل أصبحت إعلانات المشاريع السعودية سياحياً واقتصادياً تتصدر شاشات أشهر الساحات العالمية.

وأضاف القويفل “اليوم التقطت هذا المشهد من ساحة البيكاديللي في لندن ويظهر إعلان للمدينة الحالمة نيوم”.

ماذا تعرف عن نيوم؟

ويقع مشروع نيوم في أقصى شمال غرب السعودية (منطقة تبوك)، يحده البحر الأحمر من الغرب على امتداد 460 كم، ويضم المشروع مساحة ألف كيلو من مصر في أراضي جنوب سيناء وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومترًا، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، ويسمح موقع المشروع بين القارات الثلاث لـ70 في المائة من سكان العالم للوصول إلى الموقع خلال ثماني ساعات كحد أقصى.

وقسَّمت كلمة نيوم إلى جزأين: الأول يشمل حروف (NEO) التي تعني بالإغريقية كلمة “جديد”، والثاني حرف (M) منفصلًا، ويشير بالعربية إلى كلمة “مستقبل”؛ أي أن (NEOM) كاملة تعني المستقبل الجديد. كما يشار لها بالعامية “نويسا” وذلك اختصاراً للمصطلح الإنجليزي “NORTH WEST SAUDI ARABIA” وهي إشارة إلى موقعها في شمال غرب المملكة.

المشروع السعودي الأضخم

وتعد “نيوم” المشروع السعودي الأضخم، أول مدينة رأسمالية في العالم، تمتد بين 3 دول “السعودية والأردن ومصر” باستثمارات نصف تريليون دولار بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.

ومن المخطط أن تصبح أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية.

يعد موقعها الاستراتيجي محورًا يربط القارات الثلاث (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، حيث بإمكان 70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

9 قطاعات استثمارية متخصصة

يركز مشروع نيوم على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وتشمل: مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة.

نيوم والناتج المحلي للمملكة

من المتوقع أن تبلغ مساهمة نيوم بالناتج المحلي السعودي في 2030، بنحو 100 مليار دولار.

ومن المقرر أن يتم انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية في 2025، حيث ستدرج في الأسواق المالية، فيما سيجري الطرح العام الأولي قبل 2030.

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