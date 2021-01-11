شاهد .. وليد الفراج يتلقى لقاح كورونا ويوجه رسالة للجماهير

المواطن - محمد سمعه

نشر الإعلامي الرياضي وليد الفراج صورة له قبل قليل وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، في المبنى القديم لمطار الملك عبدالعزيز في جدة.

ماذا طلب وليد الفراج من الجماهير بعد أخذه اللقاح ؟

وغرد الفراج قائلًا: “تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بالمبنى القديم في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، انصح الجميع بالتسجيل، لأن اللقاح هو طريقنا للعودة إلى حياتنا الطبيعية والله يحفظكم جميعًا”.

وفي وقت سابق، تلقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الجرعة الأولى من لقاح كورونا أول أمس السبت وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

التطعيم ضد الفيروس اختياريًا

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أكد أن التطعيم سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، مشيرًا إلى وجود مراكز تطعيم في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أعلنت تعليق النشاط الرياضي في مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، وتوقف النشاط لأشهر قبل أن يعود في الرابع في أغسطس الماضي.

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