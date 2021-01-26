طبيب يقتل مريضين لإخلاء الأسرّة في إيطاليا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تم القبض على طبيب إيطالي بتهمة قتل مريضين في جناح المصابين بفيروس كورونا المستجد، وكان دافعه وراء ارتكاب الجريمة هو إخلاء الأسرّة؛ بسبب تفاقم أعداد الإصابة وعدم قدرة المستشفيات على احتوائها.

وقال ممثلو الادعاء إن كارلو موسكا، 47 عامًا، أعطى جرعات قاتلة من أدوية التخدير لكل من السيدة ناتالي باسي،61 عامًا، وأنجيلو باليتي، 80 عامًا، في المستشفى.

وتحقق الشرطة الآن في ثلاث وفيات أخرى بعد أن راودتهم الشكوك بشأن تغيير موسكا للسجلات الطبية لضحاياه لتغطية آثاره، وقد تم القبض عليه وهو الآن قيد الإقامة الجبرية في منزله، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، واصفًا إياها بادعاءات لا أساس لها من الصحة.

رسائل الممرضات تكشف الجريمة

وكشفت رسائل واتساب بين الممرضات في المستشفى أنهن يشتبهن في قيام موسكا بقتل المرضى لتحرير الأسرّة في الجناح المسؤول عنه، وجاء في إحدى الرسائل: هل طُلب منكن إعطاء أدوية التخدير دون تنبيه المرضى؟ أنا لن أقتلهم لمجرد أنه يريد تحرير الأسرة، هذا جنون، وعندما اكتشف الطبيب أنه يخضع للتحقيق، حرض الممرضات على الكذب.

أعداد كورونا في إيطاليا

ويُذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا وصل إلى 2,475,372 إصابة، وتُوفي 85,881 شخصًا بينما تعافى 1,897,861 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 100,389,160 شخصًا، وتُوفي 2,152,457 شخصًا، بينما تعافى 72,429,942 شخصًا.

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