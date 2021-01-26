عبدالله الحمدان هلاليًّا رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع مهاجم الشباب، عبدالله الحمدان لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

عبدالله الحمدان هلاليًّا:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف عبدالله الحمدان مع نادي الشباب، واكتفى بالتعليق قائلًا: “الصقر هلالي”، دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

وكان الحمدان، صاحب الـ21 عامًا، قد صرح بالأمس أنه يملك أكثر من عرض خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه سيحسم مستقبله سواء بالاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أو الرحيل قريبًا قبل أن يعلن توقيعه لنادي الهلال اليوم.

ودخل عبدالله الحمدان الفترة الحرة من عقده، والتي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الحصول على موافقة ناديه، ليستطيع الانتقال إلى أي فريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم، ولكن لم يوضح الهلال عما إذا كان سيتم شراء الفترة المتبقية أم سينضم بعد نهاية عقده.

الحمدان صفقة للمستقبل:

ويُعتبر عبدالله الحمدان صفقة للمستقبل، حيث إنه سيُساعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لسنوات طويلة؛ نظرًا لصغر سنه، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة سواء المحلية أو الدولية، لمشاركته مع الفريق الأول في الشباب منذ أكثر من موسم.

ويُعد الحمدان لاعبًا دوليًّا، حيث إنه مثل المنتخبات السعودية بفئاتها المختلفة، ويلعب مع الفريق الأولمبي، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، الأمر الذي سيُفيد الهلال نظرًا لمشاركاته الخارجية.

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