علاج جديد لمرض النقرس يعالج فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن عقارًا يستخدم لعلاج النقرس يمكن أن يقلل من خطر إصابة مرضى فيروس كورونا الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، واقترحت الدراسة التي أجريت على 4000 شخص أن تناول جرعة يومية من علاج الكولشيسين المضاد للالتهابات قلل من خطر دخول مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من ظروف صحية أساسية إلى المستشفى بنسبة 25 بالمائة.

علاج جديد لفيروس كورونا:

وقال العلماء الكنديون الذين أجروا البحث: إن النتائج كانت مقنعة إكلينيكيًّا، ويجب أن تغير الممارسة السريرية، بينما وصف خبراء آخرون نتائج الدراسة بأنها مشجعة، إلا أنهم قالوا: إن هناك حاجة لنشر مزيد من التفاصيل.

وقال مارتن لاندراي، أستاذ الطب وعلم الأوبئة بجامعة أكسفورد: إن البحث “مثير حقًّا”.

وأضاف لاندراي، الذي لم يشارك في البحث: “كان إجابتي الأولى: يبدو هذا مثيرًا للاهتمام حقًّا- إذا كان حقيقيًّا وذات مغزى سريريًّا”.

الكولشيسين، الذي يكلف 30 بنسًا فقط، هو أيضًا من بين الأدوية التي يتم اختبارها كجزء من تجربة RECOVERY، التي تديرها جامعة أكسفورد.

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